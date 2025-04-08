آدم ماجد المصري: صحابي البنات كلهم عاوزين يتجوزوا أبويا (فيديو)

كشف آدم ماجد المصري نجل الفنان ماجد المصري، تأثير نجاح شخصية والده “رجب الجريتلي” في مسلسل إش إش، على الفتيات والنساء.

صديقات نجل ماجد المصري

وقال آدم ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:" صحباتي البنات كلهم عاوزين يتجوزوا أبويا رجب الجريتلي"، ليعلق عمرو أديب: “وانت خدتها فرصة تفرجهم على بابا وتشقط”.

تسابق الفتيات على التصوير مع ماجد المصري

ولفت نجل ماجد المصري: "رُحت الجونة مع أبويا كل اللى بيتصوروا معاه في سني فأنا بخش أخد أرقام تليفوناتهم وأتصور معاهم".

وأشار: "أنا بحب الكرة والتمثيل جدا، بحب الزمالك أكتر من الأهلي لإنه بيكافح أكتر، الأهلي عامل زي ميسي موهوب".

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