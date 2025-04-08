بعد زيارة ماكرون، صلاح عبد الله يلقي شعرًا على الهواء في حب مصر

علق الفنان صلاح عبد الله على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخان الخليلي وذلك بإلقاء بعض الأبيات الشعرية قائلًا: "روح يا ماكرون قول لهم.. إن المصري عمهم.. وأم الدنيا وستها.. هتفضل حابسة دمهم".

مشاهد مليئة بالبهجة

وأعرب خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على قناة cbc الذي تقدمة المذيعتين مها بهنسي ومها الصغير عن فخره بمصر، واصفًا مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي بأنها كانت مليئة بالبهجة مؤكدًا أن مصر "فرحانة إنها مصر، وفخورة إنها مصر"، مضيفًا: "الشعب المصري أصيل، وزيارة ماكرون كانت أكبر دليل على كده".

وأكد أن الفن المصري مختلف بجميع فروعه مشيرًا إلى أنه شاهد مؤخرًا جزءًا من فيلم "الأيدي الناعمة" ورغم أنه يحفظه عن ظهر قلب فإنه لا يمل من مشاهدته ويتفاعل معه وينتظر قرار أحمد مظهر بأن يعمل في مهنة تليق بمواهبه متخليًا عن الكبر الذي وصفه بأنه “حاجة وحشة قوي” مشيرًا إلى أنه تابع جزءًا من مسرحية “سيدتي الجميلة” موضحًا أن الأعمال القديمة لا تزال تملك تأثيرًا قويًا في النفس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.