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ثقافة وفنون

بعد زيارة ماكرون، صلاح عبد الله يلقي شعرًا على الهواء في حب مصر

صلاح عبد الله ؛ فيتو
صلاح عبد الله ؛ فيتو

علق الفنان صلاح عبد الله على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخان الخليلي وذلك بإلقاء بعض الأبيات الشعرية قائلًا: "روح يا ماكرون قول لهم.. إن المصري عمهم.. وأم الدنيا وستها.. هتفضل حابسة دمهم".

 

مشاهد مليئة بالبهجة

 

وأعرب خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على قناة cbc الذي تقدمة المذيعتين مها بهنسي ومها الصغير عن فخره بمصر، واصفًا مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي بأنها كانت مليئة بالبهجة مؤكدًا أن مصر "فرحانة إنها مصر، وفخورة إنها مصر"، مضيفًا: "الشعب المصري أصيل، وزيارة ماكرون كانت أكبر دليل على كده".

 

 

وأكد أن الفن المصري مختلف بجميع فروعه مشيرًا إلى أنه شاهد مؤخرًا جزءًا من فيلم "الأيدي الناعمة" ورغم أنه يحفظه عن ظهر قلب فإنه لا يمل من مشاهدته ويتفاعل معه وينتظر قرار أحمد مظهر بأن يعمل في مهنة تليق بمواهبه متخليًا عن الكبر الذي وصفه بأنه “حاجة وحشة قوي” مشيرًا إلى أنه تابع جزءًا من مسرحية “سيدتي الجميلة” موضحًا أن الأعمال القديمة لا تزال تملك تأثيرًا قويًا في النفس.

 

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صلاح عبد الله الفنان صلاح عبد الله إمانويل ماكرون السيسي

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