الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سامح حسين بأكثر من شخصية خلال أحداث فيلمه الجديد استنساخ

فيلم استنساخ
فيلم استنساخ

يحتفل الفنان سامح حسين مساء، اليوم الثلاثاء/ بالعرض الخاص لفيلمه استنساخ، بعدما كان من المقرر إقامته أمس الإثنين. 

ويلعب الفنان سامح حسين خلال أحداث العمل أكثر من شخصية، هو وزوجته في العمل، والتي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي.

 

حقيقة منع عرض فيلم استنساخ لـ سامح حسين

وكان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ للفنان سامح حسين.

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: إن القائمين على العمل حضروا للحصول على تصريح العرض بعد مواعيد العمل الرسمية داخل جهاز الرقابة، وهذا الأمر حال دون إتمام إنهاء الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم منح الموافقات الرسمية لعرض الفيلم غدا مع بدء عمل الموظفين.

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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فيلم استنساخ سامح حسين هبه مجدي عبدالرحيم كمال

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