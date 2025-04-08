الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد تأجيله، إقامة العرض الخاص لفيلم استنساخ الليلة

فيلم استنساخ، فيتو
فيلم استنساخ، فيتو

يحتفل الفنان سامح حسين مساء اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه استنساخ، بعدما كان من المقرر إقامته أمس الإثنين. 

فيلم استنساخ سامح حسين 

وكان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قد كشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ للفنان سامح حسين.

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: إن القائمين على العمل حضروا للحصول على تصريح العرض بعد مواعيد العمل الرسمية داخل جهاز الرقابة، وهذا الأمر حال دون إتمام إنهاء الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم منح الموافقات الرسمية لعرض الفيلم غدا مع بدء عمل الموظفين.

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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