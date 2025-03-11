رفض الاستئناف المقدم من خادمة الفنانة هالة صدقي على حفظ بلاغ اتهامها بالنصب

رفضت محكمة جنح مستأنف الهرم الاستئناف، المقام من مساعدة هالة صدقي ضد قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم منها ضد الفنانة لعدم وجود أدلة على جريمة النصب.

حيث حضر محامي مساعدة هالة صدقي، وترافع في اسباب استئنافه وتضرره من قرار الحفظ، بينما شرح دفاع الفنانة هالة صدقي في مرافعته إن النيابة العامة انتهت لحفظ الاوراق لعدم وجود جريمة وان النيابة قررت أن المبلغ النقدي ليس مملوكًا للشاكية، وإنما منح من المشكو في حقها لها وبدلًا من أن تشكرها قامت بشكايتها واستندت إلي شهادة الشهود ومنهم رباب غزالي معدة البرنامج التي أيدت ما قررته هالة صدقي في أقوالها.

وأضاف الدفاع، أن حسنية كانت تعلم رغبة هالة صدقي في ايداع المبلغ مستشفي الدكتور مجدي يعقوب لقلب الأطفال، ولكي لا يمكن التبرع لجهات فقررت حضور اي شخص للتصوير فقط وان الشاكية تعلم ذلك ووافقت أمامهم جميعًا.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، قد أحالت التظلم المقدم من "حسنة" مساعدة الفنانة هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، إلى دائرة أخري.

في وقت سابق، أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهمت فيه الفنانة بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

واتهمت المدعية، التي تدعى "حسنة"، في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد، الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال قيمة اشتراكها في برنامج خليجي شهير، وتنصلت من وعودها لها عقب انتهاء حلقة البرنامج.

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