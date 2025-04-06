نيو لوك عمرو دياب في حفله الأخير يتصدر التريند

لا يزال المطرب عمرو دياب محط أنظار الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر التريند مؤخرًا بسبب ظهوره بـ"نيو لوك" مختلف في حفله الأخير، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المعجبين والمنتقدين على حد سواء.

فقد ظهر "الهضبة" بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدى بنطالًا مزينًا بمنديل في حفله، مما دفع الجمهور إلى تشبيهه بـ"منديل أم كلثوم"، في إشارة إلى المنديل الشهير الذي كانت ترتديه السيدة أم كلثوم، كما تعرض لموجة سخرية سابقة بسبب إطلالة أخرى ظهر بها في السعودية، مما أثار تساؤلات حول اختياراته الأسلوبية الأخيرة.

جدل الحلق المستمر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عمرو دياب انتقادات بسبب مظهره، حيث اعتاد جمهوره على رؤيته بالحلق المميز في معظم حفلاته، بل وحتى على بوسترات أغنياته.

ورغم أن البعض اعتاد على هذه الإطلالة، إلا أنها لا تزال تثير جدلًا بين المتابعين، بين مؤيد يعتبرها "علامة مميزة" للفنان، وآخر يرى أنها "مبالغ فيها".

مفاجأة جنا عمرو دياب في حفل الإمارات

وسط هذا الجدل، جاءت مفاجأة حفل دبي لتسرق الأضواء، حيث صعدت ابنته جنا عمرو دياب إلى المسرح لاحتضان والدها والغناء معه، في لحظة مؤثرة أثارت تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

إقبال جماهيري كبير وحفلات ناجحة

وشهدت حفلات عمرو دياب الأخيرة في دبي والبحرين والأردن إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، حيث توافد الآلاف لمشاهدة "زعيم البوب العربي" وهو يقدم مجموعة من أشهر أغانيه، مثل:"يا أنا يا لأ" (التي صعد بها إلى المسرح في البحرين)."نور العين"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "يا قمر"، "قمرين" بالإضافة إلى كلاسيكيات مثل "ليلي نهاري"، "العالم الله"، "وشكرًا من هنا لبكرة"، و"غلاوتك".

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