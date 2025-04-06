الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نيو لوك عمرو دياب في حفله الأخير يتصدر التريند

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

لا يزال المطرب  عمرو دياب محط أنظار الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر التريند مؤخرًا بسبب ظهوره بـ"نيو لوك" مختلف في حفله الأخير، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المعجبين والمنتقدين على حد سواء. 

 

 فقد ظهر "الهضبة" بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدى بنطالًا مزينًا بمنديل في حفله، مما دفع الجمهور إلى تشبيهه بـ"منديل أم كلثوم"، في إشارة إلى المنديل الشهير الذي كانت ترتديه السيدة أم كلثوم، كما تعرض لموجة سخرية سابقة بسبب إطلالة أخرى ظهر بها في السعودية، مما أثار تساؤلات حول اختياراته الأسلوبية الأخيرة.

جدل الحلق المستمر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عمرو دياب انتقادات بسبب مظهره، حيث اعتاد جمهوره على رؤيته بالحلق المميز في معظم حفلاته، بل وحتى على بوسترات أغنياته. 

ورغم أن البعض اعتاد على هذه الإطلالة، إلا أنها لا تزال تثير جدلًا بين المتابعين، بين مؤيد يعتبرها "علامة مميزة" للفنان، وآخر يرى أنها "مبالغ فيها".

مفاجأة جنا عمرو دياب في حفل الإمارات

وسط هذا الجدل، جاءت مفاجأة حفل دبي لتسرق الأضواء، حيث صعدت ابنته جنا عمرو دياب إلى المسرح لاحتضان والدها والغناء معه، في لحظة مؤثرة أثارت تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

 

 

 

 

إقبال جماهيري كبير وحفلات ناجحة

وشهدت حفلات عمرو دياب الأخيرة في دبي والبحرين والأردن إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، حيث توافد الآلاف لمشاهدة "زعيم البوب العربي" وهو يقدم مجموعة من أشهر أغانيه، مثل:"يا أنا يا لأ" (التي صعد بها إلى المسرح في البحرين)."نور العين"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "يا قمر"، "قمرين" بالإضافة إلى كلاسيكيات مثل "ليلي نهاري"، "العالم الله"، "وشكرًا من هنا لبكرة"، و"غلاوتك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيو لوك عمرو دياب الهضبة عمرو دياب عمرو دياب حفل عمرو دياب في الأردن

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

زغلول صيام يكتب عن قصة بند الـ 8 سنوات الحائر: الرئيس مبارك وافق وقال معنديش استثناءات.. وحكاية الوزراء الزملكاوية اللي بيعملوا البند مخصوص عشان الخطيب وحسن حمدي! وموقف لجنة الشباب بالبرلمان!

تفاصيل مكالمة لجنة تخطيط الزمالك مع زيزو

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

انتقمت لشرفي.. اعترافات المتهم بتقطيع جثة صاحب شركة بالقاهرة الجديدة

علاقة غير شرعية، أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء مسن داخل ثلاجة بكمبوند شهير

منوعات

المزيد

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية