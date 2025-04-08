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ثقافة وفنون

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بدبي في هذا الموعد

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في دبي بالقرية العالمية وذلك يوم 4 مايو المقبل، بعد إحيائه مؤخرا لعدة حفلات.  

حفل عمرو دياب في دبي 

ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح. 

حفل عمرو دياب في دبي 

وكانت قد فاجأت جنا عمرو دياب والدها خلال حفله في دبي الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير، بعد حفله الأخير في دبي. 

وصعدت جنا عمرو دياب على المسرح خلال الحفل واحتضنت والدها وغنت معه. 

وكان  عمرو دياب أشعل حفله بالبحرين على مسرح "بيون الدانة" الذي يعد من أضخم مسارح العاصمة البحرينية المنامة.

 

وتوافد الآلاف من الجماهير إلى الحفل قبل ساعات من انطلاقته، مما يعكس حبهم الكبير للهضبة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من جمهور، وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه منها "ده لو اتساب"، "انت الحظ"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "يا قمر"، "قمرين"، "ليلي نهاري"، و"العالم الله".


كما تألق بأغنياته الشهيرة مثل "نور العين"، "يتعلموا"، "وشكرًا من هنا لبكرة"، و"غلاوتك".

وخطف عمرو دياب الأنظار بلوك جديد وتفاعل معه الجمهور على مدار الحفل حيث قدم أيضًا مجموعة من أغانية الشهيرة مثل "نور العين، يتعلموا، وشكرًا من هنا لبكرة، وغلاوتك".

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