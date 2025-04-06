مي عمر: نهاية إش إش "حلم" وليست حقيقة في أحداث العمل

كشفت الفنانة مي عمر عن حقيقة نهاية مسلسل “إش إش” الذى خاضت به سباق رمضان، قائلة:"النهاية تخيلية فقط، فهى حلم كانت إش إش تريد أن تحققه في حياتها فقط، وليس حقيقة في أحداث العمل".



وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لها، الجمهور تخيل أن هذه النهاية الحقيقة للعمل، من كتر تعلقه به، وقدمنا عملا مختلفا خلال سباق مليئ بالعديد من الأعمال الدرامية.





وكانت قد دافعت الفنانة مي عمر، عن دورها في مسلسل إش إش، الذي عرض في رمضان 2025، قائلة: "الفنان لازم يبقى متنوع ويشارك في أدوار متعددة وعلشان كده اخترت دور الراقصة في إش إش بعد دور المحامية، والتغيير ممتع".

هل تخوفت مي عمر من دور الراقصة؟

وعقبت مي عمر، على تعليق عمرو أديب: رقاصة وفي رمضان يا محمد سامي، قائلة: "أنا مخوفتش لإن القصة اجتماعية والإطار بتاعها في عالم مختلف وشكل مختلف بعيدا عن قصة حياة راقصة، الهدف مكنش الرقص ولا هو الموضوع ولكن هو العالم، الفكرة الغلط للناس عن المسلسل اتغيرت مع تطور الأحداث والحلقات لإن هما عرفوا إنه الرقص مش الموضوع".

قالب مسلسل إش إش

وتابعت مي عمر خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “هل في إش إش أي مشهد يخليك مكسوف أو تقول عليه إيه الأوفر ده، محصلش وعلشان كده كان فيه مجهود وتعب علشان يبقى التناول مختلف ومفيهوش مشاكل خادشة للحياء”.



راقصة بديلة لمي عمر في إش إش

وواصلت: "لما يبقى فيه دور أكشن بتمرن وبالتالي اتمرنت على الرقص علشان أعرف أرقص، ولكن كان فيه دوبلير لرقصات معينة في مسلسل إش إش علشان نظهر الشخصية إنها مش راقصة هاوية ولكن راقصة محترفة وبالتالي كان فيه راقصة بديلة ليا (دوبلير)".





ولفتت: "أنا اتعلمت الرقص شوية، والراقصة دينا عرضت عليا تعلمني بس مكنتش متفرغة وكان فيه أكتر من مدرب بيمرنوني على الرقص".



وأشارت: "كنت بتابع السوشيال ميديا وأرقام المشاهدات وقارنت نجاحي في إش إش بنعمة الأفوكاتو، فالحمد لله عدينا النجاح بتاع مسلسل نعمة الأفوكاتو".

وأكملت: "اللي اتفرج على إش إش انبسط لإن كان فيه مباراة تمثيلية في المسلسل، وقدمنا فنًا هادفًا ووصلنا رسالة من خلال حكاية مسلية".

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