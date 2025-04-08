اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية انقطاع وضعف المياه اليوم الثلاثاء، نظرًا لقيام الشركة بأعمال تعديل مسار خطوط طرد محطتي مياه الشرب بالجمالية والمطرية الأمر الذي يتطلب إيقاف مرفق مياه المطرية بالمنزلة.

موعد انقطاع المياه بالدقهلية

وأوضحت أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء حتى الثانية ظهر اليوم نفسه.

أماكن انقطاع المياه في الدقهلية



وأشارت مياه الدقهلية إلى أن المناطق المستهدفة بالانقطاع هي؛ “المنزلة والقرى التابعة، الفروسات، العامرة، الجديدة والطويل، العزيزة والنسايمة”.

أما المناطق المستهدف ضعف المياه بها هي: مدينة المطرية وتوابعها

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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