أخبار الاقتصاد اليوم: بدء قطع الخدمة عن الهواتف المهربة من الخارج.. تراجع أسعار الدولار.. انخفاض كبير في سعر جرام الذهب.. البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تراجع أسعار الدولار بختام حركة تعاملات اليوم

أ سعار الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا بنحو 24 قرشا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025. ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار في البنوك

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.34 جنيه للشراء.

- 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.34 جنيه للشراء.

- 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 51.34 جنيه للشراء.

- 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.34 جنيه للشراء.

- 51.44 جنيه للبيع.

الرسوم الجمركية تهدد سيارات إنفينيتي الفاخرة بالاختفاء

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السيارات المستوردة حيز التنفيذ، حيث تعتبر ضريبة باهظة، وتعرض صناعة السيارات إلى العديد من الخسائر المالية ووقف الانتاج لدى بعض الشركات.

سيارات انفينيتي من أبرز السيارات التي تتعرض للعديد من مشكلات، وعقب فرض ترامب الرسوم الجمركية، قد يسبب ذلك توقف الإنتاج.

حيث تُصنّع إنفينيتي سيارة الكروس أوفر المدمجة QX50 ونسخة QX55 الكروس أوفر الكوبيه في المكسيك، ووفقًا لمذكرة صادرة عن أحد الموزعين، وفور اعلن ترامب قرار الرسوم أوقفت إنفينيتي شحنات السيارتين إلى الولايات المتحدة “حتى إشعار آخر”.



وكانت إنفينيتي أعلنت بالفعل أن طرازي QX50 وQX55 سيغادران السوق بعد طراز عام 2026، مع انتهاء الإنتاج في ديسمبر 2025، وفقا لما نشرته Automotive News إن إنفينيتي قد تنهي الإنتاج مبكرًا إذا استمرت التعريفات الجمركية على المدى الطويل.

تراكم مخزون انفينيتي QX50 وQX55

يبدو أن إنفينيتي تمتلك مخزونًا كبيرًا من سيارات QX50 وQX55، والتي لا تزال متوفرة. كشف بحث سريع على موقع AutoTrader عن وجود ما يقرب من 3000 طراز QX50 وQX55 جديد لعام 2025 لدى الوكلاء في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع ألا تتأثر هذه الطرازات بالرسوم الجمركية.



ارتفاع ملحوظ في أسعار البط اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما ارتفاع أسعار البط اليوم.

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 40 إلى 54 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 و35.5 جنيه.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 68 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

انخفاض كبير فى سعر جرام الذهب فى الصاغة



سعر جرام الذهب، انخفض سعر الذهب بنحو 60 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلي وفق آخر تحديث.

اسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4980 جنيها “للبيع“.

اسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4365 جنيها “للبيع”.

اسعار جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3740 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2950جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2524 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1895جنيها “للبيع”.



طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الطن بالأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا على اختلاف الأسواق وأماكن البيع.

ويستهلك المواطنوان كميات كبيرة من الأرز على مدار العام، حيث إنه من الوجبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل معدلات استهلاكها.

أسعار الأرز اليوم الاثنين

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

– طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه.

– طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل حوالي 17.3 ألف جنيه.

البيض الأبيض والأحمر يواصلان الانخفاض



أسعار البيض اليوم ، سجلت أسعار البيض، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض انخفاضات تراوح بين 10 جنيهات و11 جنيها، فيما ارتفع سعر البيض البلدي نحو 7 جنيهات للكرتونة عدد 30 بيضة.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 142 إلى 137 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 140 جنيهًا إلى 144 جنيهًا، بانخفاض 11 جنيها عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 142 جنيهًا إلى 146 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 113 جنيها.



البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.



منتدى الأعمال المصري الفرنسي يؤكد أهمية تطوير مشروعات الطاقة المتجددة

نظم منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذى انطلق اليوم بالقاهرة، جلسة حوارية بعنوان "الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر.. آفاق الاستثمار للشركات الفرنسية" أدارها المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين وقيادات الشركات المصرية والعالمية والخبراء في مجال الطاقة المتجددة.

ومن جانبه أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا أهمية العمل على تطوير مشروعات الطاقة الخضراء في مصر.

واشار إلى أن تحقيق الكفاءة في هذا المجال يتطلب التركيز على أربعة أبعاد رئيسية تشمل تصميم المشروع، وبناءه، وتشغيله، وصيانته.

وأضاف أن التقنيات الرقمية، مثل "الأشجار الرقمية" والذكاء الاصطناعي، تلعب دورًا محوريًا في تصميم وتشغيل محطات الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية، مع إمكانية الاستفادة منها في التوسعات المستقبلية والصيانة عن بُعد.

و أشار إلى أهمية إدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل ذكي، باستخدام البرمجيات الحديثة لتحديد المصدر الأنسب للطاقة في كل لحظة، سواء كان طاقة شمسية، أو طاقة رياح، أو من خلال التخزين، مما يعزز كفاءة التشغيل، ويخلق فرصًا إضافية لتوليد العوائد من الطاقة الفائضة عبر توجيهها إلى الشبكة.

وفي ذات السياق، تحدثت ماريا أستيد دي مونتماران، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في مصر ونائبة الرئيس الإقليمي لشرق أفريقيا، عن الموقع الاستراتيجي لمصر كمحور للطاقة النظيفة.

واشارت إلى أن مصر تعد من الأسواق التنافسية الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تسير بخطى متسارعة نحو التحول في مجال الطاقة الخضراء.



بدء قطع الخدمة عن الهواتف المهربة من الخارج

انتهت المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث بدأ من صباح اليوم تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.

بدء تفعيل المنظومة الجديدة

جاء ذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر حيث سيتم منع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.

وخصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رابطًا مخصصًا للمستخدمين للتعرف بشكل شامل على تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة وآليات تطبيقها، مقدما إجابات لأهم التساؤلات حول هذه الإجراءات.

كما يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرابط المعلومات التفصيلية حول هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، والتعرف على خدمات تطبيق “تليفوني”.

وبدأ منذ الأول من يناير 2025 تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج وقبل تطبيق الضريبة عانى السوق من تخبط فى تسعير الهواتف المستوردة وارتفاعها بشكل جنونى وسط إقبال كبير من المستخدمين على الشراء قبيل تطبيق الضريبة مباشرة، ووصل عدد الهواتف التى تم تفعيلها قبيل تطبيق الرسوم ما يزيد عن 1.2 هاتف ما بين آيفون وسامسونج من أجهزة الفئة العليا S.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

وقبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة للرسوم تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة وبلغت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.

القرار جاء لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات، وهذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.

كما أخذ القرار بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.

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