الخسائر تلاحق سيارات جنرال موتورز بعد قرارات ترامب

تواجه شركة جنرال موتورز كوريا الجنوبية، التي تُصدّر أغلبية سيارتها إلى الولايات المتحدة العديد من الأزمات فور أعلن دونالد ترامب رئيس أمريكا بفرض رسوم جمركية.

وتُعدّ جنرال موتورز كوريا، المُصنّع الحصري لجميع سيارات شيفروليه تراكس وتريل بليزر كروس أوفر في السوق الأمريكية، بالإضافة إلى سيارتي بويك إنفيستا وإنكور جي إكس الشهيرتين، ويصل إنتاجها المحلي إلى هناك بنسبة 84%.







ووفقا لما نشرته صحيفة كوريا تايمز، سيتعين على فرع جنرال موتورز المحلي الحصول على إعفاء من إدارة ترامب، يسمح له بمواصلة استيراد سيارة شيفروليه تراكس، الرخيصة والمريحة، بالرسوم الجمركية الحالية. وإلا، فإن جنرال موتورز كوريا ستضطر إلى تكبد خسائر فادحة لمواصلة الإنتاج المحلي لسيارات الكروس أوفر، ومن المرجح أن تغلق مصانعها، توظف الشركة الفرعية 11,000 شخص في مصنعين في البلاد، أحدهما يُصنّع سيارتي تراكس وإنفيستا التوأم، بينما يُصنّع الآخر سيارتي تريل بليزر وإنكور جي إكس.



وأكدت صحيفة كوريا تايمز عن كيم داي جونغ، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة سيجونغ، أن شركة صناعة السيارات ستحتاج إلى حوافز إضافية لمواصلة عملها في البلاد إذا لم تتمكن جنرال موتورز من الحصول على إعفاء من إدارة ترامب على السيارات المستوردة، فقد تلجأ شركتها الكورية إلى الحكومة المحلية.

من جانبها، من المتوقع أن تكشف وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية عن مجموعة من التدابير الطارئة التي تهدف إلى مساعدة شركات مثل هيونداي موتورز وجنرال موتورز كوريا وسامسونج على مواصلة أعمالها في الولايات المتحدة.

شيفروليه تراكس الأكثر شعبية مهددة برسوم ترامب



ما لم تتمكن شركة جنرال موتورز كوريا والحكومة الأمريكية من التوصل إلى نوع من الاتفاق، فقد يخسر المستهلكون الأمريكيون هذه السيارات الكروس أوفر غير المكلفة لبعض الوقت بينما تسعى شركة صناعة السيارات جاهدة لإيجاد نوع من الحلول المحلية.

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