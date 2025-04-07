الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الخسائر تلاحق سيارات جنرال موتورز بعد قرارات ترامب

سيارات جنرال موتورز،
سيارات جنرال موتورز، فيتو

تواجه شركة جنرال موتورز كوريا الجنوبية، التي تُصدّر أغلبية سيارتها إلى الولايات المتحدة العديد من الأزمات فور أعلن دونالد ترامب رئيس أمريكا بفرض رسوم جمركية. 

 

وتُعدّ جنرال موتورز كوريا، المُصنّع الحصري لجميع سيارات شيفروليه تراكس وتريل بليزر كروس أوفر في السوق الأمريكية، بالإضافة إلى سيارتي بويك إنفيستا وإنكور جي إكس الشهيرتين، ويصل إنتاجها المحلي إلى هناك بنسبة 84%.

 


ووفقا لما نشرته صحيفة كوريا تايمز، سيتعين على فرع جنرال موتورز المحلي الحصول على إعفاء من إدارة ترامب، يسمح له بمواصلة استيراد سيارة شيفروليه تراكس، الرخيصة والمريحة، بالرسوم الجمركية الحالية. وإلا، فإن جنرال موتورز كوريا ستضطر إلى تكبد خسائر فادحة لمواصلة الإنتاج المحلي لسيارات الكروس أوفر، ومن المرجح أن تغلق مصانعها،  توظف الشركة الفرعية 11,000 شخص في مصنعين في البلاد، أحدهما يُصنّع سيارتي تراكس وإنفيستا التوأم، بينما يُصنّع الآخر سيارتي تريل بليزر وإنكور جي إكس.


وأكدت صحيفة كوريا تايمز عن كيم داي جونغ، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة سيجونغ، أن شركة صناعة السيارات ستحتاج إلى حوافز إضافية لمواصلة عملها في البلاد إذا لم تتمكن جنرال موتورز من الحصول على إعفاء من إدارة ترامب على السيارات المستوردة، فقد تلجأ شركتها الكورية إلى الحكومة المحلية.

 من جانبها، من المتوقع أن تكشف وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية عن مجموعة من التدابير الطارئة التي تهدف إلى مساعدة شركات مثل هيونداي موتورز وجنرال موتورز كوريا وسامسونج على مواصلة أعمالها في الولايات المتحدة.

شيفروليه تراكس الأكثر شعبية مهددة برسوم ترامب


ما لم تتمكن شركة جنرال موتورز كوريا والحكومة الأمريكية من التوصل إلى نوع من الاتفاق، فقد يخسر المستهلكون الأمريكيون هذه السيارات الكروس أوفر غير المكلفة لبعض الوقت بينما تسعى شركة صناعة السيارات جاهدة لإيجاد نوع من الحلول المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استيراد سيارة التجارة والصناعة الانتاج المحلى الأمريكية السيارات المستوردة السوق

الأكثر قراءة

حبس المتهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

السيسي لـ ماكرون عن خان الخليلي: ولدت هنا وحضرت اليهود والإنجليز والأرمن (فيديو)

محمد فاروق يكشف شرط نيس الفرنسي للسماح بعودة عبد المنعم للأهلي

اليوم، مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور

منوعات

المزيد

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية