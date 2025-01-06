ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

يشهد سوق الهواتف المستوردة حالة من الركود فى الوقت الراهن بعد ارتفاع الأسعار وتطبيق الضريبة الجمركية فى الوقت نفسه، وهو ما جعل راغبي الشراء فى حالة من التمهل لحين استقرار الأوضاع خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

بدء تطبيق رسوم الهواتف المستوردة

وبدأ منذ الأول من يناير 2025 تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج وقبل تطبيق الضريبة عانى السوق من تخبط فى تسعير الهواتف المستوردة وارتفاعها بشكل جنونى وسط إقبال كبير من المستخدمين على الشراء قبيل تطبيق الضريبة مباشرة، ووصل عدد الهواتف التى تم تفعيلها قبيل تطبيق الرسوم ما يزيد عن 1.2 هاتف ما بين آيفون وسامسونج من أجهزة الفئة العليا S.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

وقبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة للرسوم تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة وفقا لـ الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج لقاء على الهوا للإعلامية لقاء سويدان على قناة الشمس، مشيرا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.

كما تم الاشادة بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحًا أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية مؤكدا على أهمية وعي المواطنين بشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.

وأشار إلى أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.

وأكد أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.

تقدم ملحوظ فى تصنيع الهواتف

وأوضح أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد موضحا أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.