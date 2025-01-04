السبت 04 يناير 2025
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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بـالجمارك في كل دول العالم.

تشجيع صناعة المحمول الوطنية

وأوضح أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية محوكمة لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ونستهدف من هذا القرار تشجيع الإنتاج والصناعة المحلية.

إعفاء الهاتف المحمول الشخصي 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف شخصي يتم اعفائه من الجمارك والرسوم، مؤكدا أن التطبيق ليس بهدف مراقبة الهواتف كما يتردد.

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الهواتف المحمولة المهربة 

ونوه رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن أكثر من 90% من الهواتف المحمولة الموجودة في مصر آخر عامين دخلت عن طريق التهريب وهو ما أثر على الصناعة المحلية.

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