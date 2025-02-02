القومي للاتصالات يفجر مفاجأة بشأن الهواتف المحمولة المستوردة (فيديو)

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـتنظيم الاتصالات عن مفاجأة بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، قائلا: طبقا للقانون أي معدة اتصالات تدخل البلاد سواء هاتف محمول أو غيره يجب الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات العالمية.

مطابقة الهواتف المستوردة للمواصفات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدءًا من مطلع فبراير على كل مواطن التأكد من مدى مطابقة الهاتف المحمول للمواصفات القياسية وحاصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".



أهمية تطبيق تليفوني

وتابع: "من خلال تطبيق تليفوني يمكن التعرف على حصول الهاتف المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعمل إسكان بالرقم التعريفي، وبعدها يظهر للمستهلك إما مسجل وليس عليه أي جمارك أو ضرائب ويعمل من الناحية الفنية أو عليه جمارك ورسوم وضرائب وبالتالي يصبح غير معتمد ويجب دفع الرسوم خلال 90 يوما حتى لا يتم ايقاف الخدمة، والأمر الثالث يظهر أن الهاتف غير صالح فنيا وبالتالي يصبح كأنه قطعة حديدة كونه غير مطابق للمواصفات".

ولفت: "اعتمدنا أكثر من معمل دولي في أكثر من دولة بعلم المستوردين ويجب جلب شهادة من هذه المعامل لاعتماد الهاتف المستورد وأنه مطابق للمواصفات القياسية".

تحدير القومي للاتصالات من الهواتف مجهولة الهوية

وتابع: "نحذر من أجهزة المحمول المستوردة مجهولة الهوية غير المطابقة للمواصفات التي حال تشغيلها تؤثر على جودة شبكات الاتصالات، وبالتالي تؤثر على الخدمة كاملة، كما انها قد تكون غير امنة على الصحة العامة".

وأشار: "الضريبة تكون على التاجر أو الوكيل الذي يبيع الهاتف المحمول، وليس على المواطن أو المستهلك".



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