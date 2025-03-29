السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم السبت 29 مارس 2025

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط اليوم.

أسعار البط اليوم
أسعار البط اليوم

سعر الكتكوت الروس 

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

 

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 53 جنيهًا، بارتفاع   جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 و35.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 16 إلى 16.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 14  إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 70 جنيهًا.
أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

 أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 50 إلى 53 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 53 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 47 إلى 51.5 جنيه.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 45 جنيهًا.
أسعار البط اليوم
أسعار البط اليوم

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 41 إلى 42 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 27 إلى 28 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

مواد متعلقة

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تحرك ملحوظ بسبب العيد

سعر السمك اليوم بسوق العبور، الدنيس بـ 90 جنيها وهذا موقف البلطي والمكرونة قبل العيد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الفراولة والجوافة قبل العيد

تراجع كبير في طن السلفات، أسعار الأسمدة اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 40 جنيها في أسعار اللحوم قبل عيد الفطر

يصل لـ 500 جنيه، سعر كيلو الفسيخ قبل عيد الفطر

أسعار الكعك والبسكويت في معارض أهلًا بالعيد 2025

الأكثر قراءة

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

محمد كارم يكتب: هل يليق بالمدير الفني لمنتخب مصر الظهور في برنامج مقالب؟

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

تطور مثير في أزمة محمد رمضان وياسمين صبري

منوعات

المزيد

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حكمها وكيفية أدائها.. ما تريد معرفته عن صلاة عيد الفطر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

شاب يسأل: ليه ربنا بيبتليني في الحاجة إللي بحبها؟.. وعلي جمعة يرد

الله أعطى الصابرين درجة كبيرة، علي جمعة يستعرض قضية الابتلاء والاختبار في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية