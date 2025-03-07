الجمعة 07 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار البيض اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض اليوم ، سجلت أسعار البيض، اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

ارتفاع أسعار البيض الأحمر والأبيض واستقرار البلدي

 إذ ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ارتفاعات تراوحت بين جنيه و3 جنيهات، مقابل استقرار سعر البيض البلدي.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛  في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 150 جنيهًا و152 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 152 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 152 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 153 جنيهًا إلى 157 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

 

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