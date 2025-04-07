أخبار الحوادث اليوم: شقيقان ينهيان حياة أختهما بطريقة مروعة لحملها سفاحا.. حيثيات حكم الحبس شهر لـ40 سايسا.. سائق توك توك يعتدي على شاب بسيف في المعادي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة القاهرة.

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة بولاق الدكرور بسبب الألعاب النارية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.

شهدت منطقة الصف جريمة مروعة عندما قام شقيقان بقتل أختهما، حيث قاما بتخديرها وتقييد يديها وقدميها، وإغلاق فمها بلاصق طبي، ثم وضعاها داخل جوال وقاما بإلقائها في النيل بمنطقة الصف.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص باستقلال دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه وسرقة أحد المواطنين.. وضبط مرتكبي الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة.

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة 40 سايس بالحبس شهر مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين أثناء ركن سيارتهم.

شهدت إحدى شوارع منطقة المعادي الهادئة بمحافظة القاهرة، إلى ساحة رعب، بعدما أقدم سائق توك توك على تنفيذ اعتداء دموي ضد شاب باستخدام سلاح أبيض، لم يكن مجرد سكين أو مطواة، بل سيف أشبه بما يستخدم في أفلام الأكشن.



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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