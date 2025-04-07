سيف في قلب المعادي، سائق توك توك يعتدي على شاب بسلاح أبيض

شهدت إحدى شوارع منطقة المعادي الهادئة بمحافظة القاهرة، إلى ساحة رعب، بعدما أقدم سائق توك توك على تنفيذ اعتداء دموي ضد شاب باستخدام سلاح أبيض، لم يكن مجرد سكين أو مطواة، بل سيف أشبه بما يستخدم في أفلام الأكشن.

بدأت القصة عندما نشب خلاف حاد بين سائق توك توك والمجني عليه، ليفاجئ الأخير بالسائق يستل سيفا من داخل مركبته، ويشهره في وجهه على مرأى ومسمع من الأهالي.

وسط ذهول المارة وصرخات المواطنين، انهال السائق على الشاب بعدة ضربات بالسيف، مسببا له إصابات بالغة، ثم فر هاربا بالتوك توك، تاركا وراءه جريمة أثارت الذعر.

مشاجرة المعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وآخر قام خلالها الأول بالتعدى علي المجني عليه بسلاح أبيض "سيف" مما أسفر عن إصابة، وفر هاربًا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات القضية.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تمكن رجال المباحث من تتبع المتهم وتحديد مكان اختبائه، لتتم مداهمته والقبض عليه، واقتياده إلى القسم تمهيدا للتحقيق معه وكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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