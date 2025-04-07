الأمن يكشف ملابسات فيديو عصابة سرقة المواطنين باستخدام دراجة نارية بالهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص باستقلال دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه وسرقة أحد المواطنين.. وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وسرقة حقيبة يد بها مُتعلقاته الشخصية.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "لهم معلومات جنائية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه وقرروا بإلقاء باقى المسروقات بالطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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