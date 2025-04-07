الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

شقيقان ينهيان حياة أختهما بطريقة مروعة لعدم معرفتها بوالد جنينها في الصف

جثة
جثة

شهدت منطقة الصف جريمة مروعة عندما قام شقيقان بقتل أختهما، حيث قاما بتخديرها وتقييد يديها وقدميها، وإغلاق فمها بلاصق طبي، ثم وضعاها داخل جوال وقاما بإلقائها في النيل بمنطقة الصف.

 


تلقى قسم شرطة الصف، بلاغًا بوجود جثة داخل جوال في نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثمان سيدة مقيدة اليدين والقدمين وعلى فمها لاصق طبي، وبعمل التحريات، تم كشف هوية الضحية، وتبيّن أن شقيقيها قتلاها انتقامًا بسبب علاقاتها المتعددة، وحملها سفاحا وعدم معرفتها بوالد الجنين.

ودلت التحريات أن شقيقيها، قاما بتخديرها وتقييد يديها وقدميها، وإغلاق فمها بلاصق طبي، ثم وضعاها داخل جوال ثم قاما بإلقائه في النيل، تم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة، وتحرّر المحضر اللازم.

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العثور على جثمان قسم شرطة الصف شرطة الصف منطقة الصف مديرية أمن الجيزة

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