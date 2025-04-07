ضبط 3 أشخاص لـ احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة.



لشك فى سرقة جهاز الكتروني.. ضبط 3 أشخاص لـ احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة



تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل ملابس- مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باحتجاز (شقيقته) بمسكنها بدائرة القسم.



وبالفحص تبين قيام السيدة ونجلى شقيقها باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم وإكراهها على توقيع 2 إيصال أمانة، وذلك لشكهم فى قيامها بسرقة جهاز إلكتروني من مسكنهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة – إيصالى الأمانة مُذيلان بتوقيع المجنى عليها – هاتف محمول خاص بالمشكو في حقها "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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