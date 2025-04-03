إرسال مضبوطات عثر عليها بحوزة عاطل بالجيزة للمعمل الكيميائي

قررت نيابة شمال الجيزة حبس عاطل عن العمل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك لحيازته مخدر الحشيش في منطقة كرداسة.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

القبض علي المتهم بالجيزة

وألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش في كرداسة، وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المخدر، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش، للاتجار بها في كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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