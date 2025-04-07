سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وفي مديرية أمن أسيوط؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن السويس؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن مطروح؛ ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 9 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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