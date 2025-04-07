ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة القاهرة.

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشف التحريات عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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