الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه بطريقي المنصورة والسويس الصحراوي

القبض على قائدى سيارتين
القبض على قائدى سيارتين للسير عكس الإتجاه

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه بطريقي المنصورة والسويس الصحراوي.


قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالدقهلية
 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الاتجاه بطريق ميت غمر – المنصورة  بمحافظة الدقهلية، معرضًا سلامة المواطنين للخطر.

وبالفحص  تمكن رجال الشرطة من ضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.


قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بطريق السويس 
 

كما تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الاتجاه بطريق السويس، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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و بالفحص تمكن رجال المباحث، من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بدائرة قسم  شرطة حدائق القبة وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.
 

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