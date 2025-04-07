بسبب الألعاب النارية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة بولاق الدكرور بسبب الألعاب النارية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.

الألعاب النارية تتسبب في مشاجرة بالاسلحة البيضاء ببولاق الدكرور

تعود تفاصيل الواقعة برصد أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم البعض أسفل محل سكنه بالجيزة مُستخدمين أسلحة بيضاء وقيامهم بتحطيم سيارته.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: 5 أشخاص، وطرف ثان: شقيقان بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب قيام الطرف الأول باللهو بالألعاب النارية أمام سكن الطرف الثانى تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بدون إصابات ونتج عنها تلفيات بسيارة الشاكى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طرفى المشاجرة، وضبط مصدر الألعاب النارية عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من الألعاب النارية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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