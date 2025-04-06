أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول.. تصادم تريلا وسوزوكي على الطريق الإقليمي.. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الاحتلال

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر بعض الأهالى بالشرقية من قيام شخصين بتعاطى وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة وضبط مرتكبي الواقعة.

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع تريلا على الطريق الإقليمي.

تقدم محام ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

وقع حادث مأساوي في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حيث سقط شاب في بئر يبلغ عمقها 30 مترًا أثناء تواجده في أرض زراعية.

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، الحكم بالسجن 3 سنوات لـ 16 متهما في القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر، لاتهامهم بالاتجار في البشر.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظفين سابقين بشركة المياه بمحافظتين بالدلتا بالسجن المشدد 10 و7 سنوات، لاتهامهما بتلقي رشوة وتغريمهم مبلغ 22 مليون جنيه بعد تخفيف الحكم.

قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تاجيل دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه إلي جلسة 27 إبريل الجاري

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة إطسا التي أجراها ضباط المباحث الجنائية، حول واقعة انتحار ربة منزل وطفلتيها باستخدام حبة القمح القاتلة، بقرية جردو التابعة لمركز إطسا، كشفت التحريات عن مفاجأة مذهلة، حيث إن الأم أعطت طفلتيها الحبة القاتلة أولا ثم تناولت هي حبة بعد أن تأكدت من ابتلاع كل طفلة ما أعطته لها.

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