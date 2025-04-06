الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول.. تصادم تريلا وسوزوكي على الطريق الإقليمي.. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الاحتلال

أخبار الحوادث اليوم، فيتو
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول.

 

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة.

 

بيع المخدرات علنا، فيديو يقود الشرطة لضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بالزقازيق

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر بعض الأهالى بالشرقية من قيام شخصين بتعاطى وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة وضبط مرتكبي الواقعة.

 

اللقطات الأولى لتصادم تريلا وسوزوكي على الطريق الإقليمي (صور)

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع تريلا على الطريق الإقليمي.

 

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

تقدم محام ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

 

شاب يسقط في بئر بعمق 30 مترًا في المنيا

وقع حادث مأساوي في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حيث سقط شاب في بئر يبلغ عمقها 30 مترًا أثناء تواجده في أرض زراعية.

 

تأييد حكم حبس 16 متهما 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، الحكم بالسجن 3 سنوات لـ 16 متهما في القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر، لاتهامهم بالاتجار في البشر.

 

السجن المشدد من 7 إلي 10 سنوات لموظفين سابقين بتهمة تلقي رشاوى

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظفين سابقين بشركة المياه بمحافظتين بالدلتا بالسجن المشدد 10 و7 سنوات، لاتهامهما بتلقي رشوة وتغريمهم مبلغ 22 مليون جنيه بعد تخفيف الحكم.

 

تاجيل دعوى نفقة طليقة صالح جمعة

قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تاجيل دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه إلي جلسة 27 إبريل الجاري

 

مفاجأة في وفاة أسرة بالفيوم، التحريات: الأم قتلت ابنتيها وتخلصت من حياتها

كشفت  تحريات مباحث مركز شرطة إطسا التي أجراها ضباط المباحث الجنائية، حول واقعة انتحار ربة منزل وطفلتيها باستخدام حبة القمح القاتلة، بقرية جردو التابعة لمركز إطسا، كشفت التحريات عن مفاجأة مذهلة، حيث إن الأم أعطت طفلتيها الحبة القاتلة أولا ثم تناولت هي حبة بعد أن تأكدت من ابتلاع كل طفلة ما أعطته لها.

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اخبار الحوادث اليوم مقتل صاحب شركة الطريق الاقليمى بلاغ للنائب العام داليا زيادة التخابر ودعم إسرائيل

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