الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 46 ألفا و342 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

تحرير 46 ألفا و342
تحرير 46 ألفا و342 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 46 ألفا و342 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير قرابة 46 ألفا و342 مخالفة  مرورية متنوعة، من بينها 36 ألفا و374 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و972 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص، 9 مخالفات دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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