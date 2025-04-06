شاب يسقط في بئر بعمق 30 مترًا في المنيا

وقع حادث مأساوي في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حيث سقط شاب في بئر يبلغ عمقها 30 مترًا أثناء تواجده في أرض زراعية.

و تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا من الحماية المدنية حول الحادث، مما استدعى تحركًا عاجلًا إلى موقع الحادث, وتبين أن الشاب، الذي يدعى إسلام إبراهيم ويبلغ من العمر 30 عامًا، يحتاج إلى جهود سريعة من رجال الحماية المدنية لإنقاذه.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إبلاغ الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

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