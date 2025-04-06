الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول.

 

فى أقل من 24 ساعة.. ضبط مرتكبى واقعة قتل صاحب شركة مقاولات

 

وأوضحت وزارة الداخلية، أن قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه مقتل والده صاحب شركة مقاولات، وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم.

 

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين مقيمين بنطاق محافظة القاهرة.

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

بيع المخدرات علنا، فيديو يقود الشرطة لضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بالزقازيق

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته.

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وذلك  فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل صاحب شركة مقاولات وزارة الداخلية قتل صاحب شركة مقاولات جريمة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة قصة مقتل صاحب شركة وتقطيع جثته

مواد متعلقة

حبس عامل ونجله بتهمة قتل مزارع في مشاجرة بالبحيرة

القبض على صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

بيع المخدرات علنا، فيديو يقود الشرطة لضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بالزقازيق

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ادعاء شخص امتلاك ورشة لتصنيع أسلحة نارية بأسيوط

المتهم بقتل صاحب شركة وتقطيع جثته بالقاهرة الجديدة يجري محاكاة للجريمة

اللقطات الأولى لتصادم تريلا وسوزوكي على الطريق الإقليمي (صور)

إحالة مديرة وحدة الأسرة بالدقهلية و5 من الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية

الأكثر قراءة

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

عدد حلقات مسلسل آسر للفنان باسل خياط

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية