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مفاجأة في وفاة أسرة بالفيوم، التحريات: الأم قتلت ابنتيها وتخلصت من حياتها

مركز شرطة اطسا، فيتو
مركز شرطة اطسا، فيتو

كشفت  تحريات مباحث مركز شرطة إطسا التي أجراها ضباط المباحث الجنائية، حول واقعة انتحار ربة منزل وطفلتيها باستخدام حبة القمح القاتلة، بقرية جردو التابعة لمركز إطسا، كشفت التحريات عن مفاجأة مذهلة، حيث إن الأم أعطت طفلتيها الحبة القاتلة أولا ثم تناولت هي حبة بعد أن تأكدت من ابتلاع كل طفلة ما أعطته لها.

وكشف مصدر طبي من داخل  مستشفي إطسا المركزي، أن السيدة تدعى "دينا. ج " 30 سنة، ربه منزل اعترفت قبل أن تلقي حتفها أمام جهات التحقيق عند سؤالها بأنها ابتلعت حبة مكافحة تسوس القمح السامة، بعد أن  أعطت حبة لكل طفلة من طفلتيها"مايسة. ع " خمس سنوات، و"فاطمة. ع " 6 سنوات، بسبب وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وقررت التخلص من حياتها وطفلتيها معًا، انتقاما من الزوج.

آخر ما  قالته الأم قبل وفاتها

وبين يائس من الحياة ودموع الندم المختلطة بالآلام ومحاربة الروح لانتزاعها إلى بارئها قالت، "ربنا يرحمنى ويرحم عيالي تخلصت من حياتي وحياة أولادي عشان كلنا نرتاح".

تقرير مفتش الصحة

واكد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول قرص كيماوي «حبة الغلة» ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأنها كانت تعاني من أزمة نفسية، دفعتها إلى الانتحار والتخلص من حياتها وحياة ابنتيها.

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وبناء على تقرير مفتش الصحة وتحريات إدارة البحث الجنائي واقوال الاموقبل وافتها، صرح وكيل النيابة بدفن الجثث، وتولي التحقيق

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