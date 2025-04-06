بيع المخدرات علنا، فيديو يقود الشرطة لضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بالزقازيق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر بعض الأهالى بالشرقية من قيام شخصين بتعاطى وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة وضبط مرتكبي الواقعة.

بيع المخدرات علنى فى الزقازيق.. فيديو يقود الشرطة لضبط عاطلين بحوزتهما حشيش





رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تضرر الأهالى من قيام شخصين بتعاطى وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق بالشرقية.

بيع المخدرات علنى فى الزقازيق.. فيديو يقود الشرطة لضبط عاطلين بحوزتهما حشيش



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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