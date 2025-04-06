الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

لو رجع الزمن هخلص عليه تاني،

المتهم بقتل صاحب شركة وتقطيع جثته بالقاهرة الجديدة يجري محاكاة للجريمة

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

اصطحب فريق من الأجهزة الأمنية والقضائية، المتهم بقتل صاحب شركة وتقطيع جثته ووضعها داخل ثلاجة كمبوند شهير، إلى مسرح الجريمة بالقاهرة الجديدة لإجراء محاكاة على طريقة تنفيذها، وكيفية التسلل والتخلص من المجنى عليه.

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المتهم بقتل صاحب شركة: لو رجع الزمن تاني هكرر نفس المشهد

وأكد المتهم خلال إجراء محاكاة للجريمة أنه سيكرر نفس الفعل مع المتهم لو شافه أمامه مرة أخرى، قائلا:"لو رجع الزمن تانى هكرر نفس المشهد.. وغير ندمان على جريمتي، وانتقمت لشرفي”.

وأوضح المتهم، أنه علم بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وصاحب شركة شهيرة، وأنهما يتقابلان داخل شقة بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وعندما راقب شقيقته ودخل عليهم الشقة شاهدهما في وضع مخل.


وأضاف المتهم: إنه عندما شاهد شقيقته فى وضع مخل مع صاحب الشركة قام بإنهاء حياته، وأن شقيقته فرت هاربة، مشيرا إلى أنه قام بتقطيع جثة المجنى عليه بالساطور لأجزاء ووضعها داخل الثلاجة للاحتفاظ بها وعدم خروج رائحتها وكشف جريمته.


تعود تفاصيل الواقعة لتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء جثة داخل ثلاجة في شقة سكنية بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب شركة شهيرة مسن مقطع أجزاء، وموضوع داخل ثلاجة بالشقة، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية مع فتاة، وأن شقيق الفتاة عندما علم بعلاقته مع شقيقته قرر الانتقام منه وإنهاء حياته، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعى وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء.

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