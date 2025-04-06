القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة.

وكشفت التحريات إرتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة - مقيم بمحافظة القاهرة؛ بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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