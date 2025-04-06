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حوادث

السجن المشدد من 7 إلي 10 سنوات لموظفين سابقين بتهمة تلقي رشاوى

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظفين سابقين بشركة المياه بمحافظتين بالدلتا بالسجن المشدد 10 و7 سنوات، لاتهامهما بتلقي رشوة وتغريمهم مبلغ 22 مليون جنيه بعد تخفيف الحكم.

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كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزله من الوظيفة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة مياه أسوان الكبرى”.

كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات بالسجن 15 سنة غيابيا وغرامة 5 ملايين جنيه.

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محكمة جنايات القاهرة شركة مياه الشرب مجلس إدارة شركة مياه الشرب

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