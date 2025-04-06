بني سويف تستقبل 1243 سائحًا من مختلف الجنسيات خلال شهر مارس

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا مقدمًا من الإدارة العامة للسياحة حول استقبال المحافظة لـ 1243 سائحًا من جنسيات متنوعة خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار تنفيذ خطة استراتيجية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

بني سويف تستقبل 1243 سائحًا

وذكرت التقارير أن بني سويف استقبلت في مارس 19 باخرة سياحية على متنها 748 سائحًا أجنبيًا من دول متعددة، من بينها ألمانيا، أمريكا، روسيا، فرنسا، إنجلترا، وغيرها من الجنسيات المختلفة.

كما شهدت محافظة بني سويف، زيارة 495 سائحًا أجنبيًا إلى المعالم السياحية والأثرية في المنطقة، مثل هرم ميدوم الأثري ودير الحمام، وجاء الزوار من جنسيات متنوعة شملت الإنجليز، الأمريكيين، الهولنديين، اليابانيين، الرومانيين، الإسبان، الألمان، الإيطاليين، والكنديين، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا كبيرًا في الزوار.

وفي إطار توجيهات محافظ بني سويف، تعاونت الإدارة العامة للسياحة ببني سويف، مع جميع الجهات المعنية لاستقبال السياح وتقديم معلومات شاملة عن أبرز المعالم السياحية والأثرية في المحافظة.

روعة الآثار واعتدال الطقس

من جانبها، أعربت رانيا عزت، مدير عام السياحة ببني سويف، عن سعادتها بتعليقات السياح الذين أعربوا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة في المحافظة، كما أشادوا بروعة الآثار واعتدال الطقس على مدار العام، مؤكدين تقديرهم لـ محافظ بني سويف والجهات التنفيذية التي ساهمت في تنظيم الزيارة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للسياح.

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