الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بني سويف تستقبل 1243 سائحًا من مختلف الجنسيات خلال شهر مارس

بني سويف تستقبل 1243
بني سويف تستقبل 1243 سائحًا، فيتو

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا مقدمًا من الإدارة العامة للسياحة حول استقبال المحافظة لـ 1243 سائحًا من جنسيات متنوعة خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار تنفيذ خطة استراتيجية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

 

بني سويف تستقبل 1243 سائحًا

 

وذكرت التقارير أن بني سويف استقبلت في مارس 19 باخرة سياحية على متنها 748 سائحًا أجنبيًا من دول متعددة، من بينها ألمانيا، أمريكا، روسيا، فرنسا، إنجلترا، وغيرها من الجنسيات المختلفة.

 

كما شهدت محافظة بني سويف، زيارة 495 سائحًا أجنبيًا إلى المعالم السياحية والأثرية في المنطقة، مثل هرم ميدوم الأثري ودير الحمام، وجاء الزوار من جنسيات متنوعة شملت الإنجليز، الأمريكيين، الهولنديين، اليابانيين، الرومانيين، الإسبان، الألمان، الإيطاليين، والكنديين، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا كبيرًا في الزوار.

 

وفي إطار توجيهات محافظ بني سويف، تعاونت الإدارة العامة للسياحة ببني سويف، مع جميع الجهات المعنية لاستقبال السياح وتقديم معلومات شاملة عن أبرز المعالم السياحية والأثرية في المحافظة.

 

روعة الآثار واعتدال الطقس

 

من جانبها، أعربت رانيا عزت، مدير عام السياحة ببني سويف، عن سعادتها بتعليقات السياح الذين أعربوا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة في المحافظة، كما أشادوا بروعة الآثار واعتدال الطقس على مدار العام، مؤكدين تقديرهم لـ محافظ بني سويف والجهات التنفيذية التي ساهمت في تنظيم الزيارة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للسياح.

 

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس

انتظام الدراسة في 1342 مدرسة ببني سويف عقب إجازة عيد الفطر

إصابة 5 سيدات وطفلة رضيعة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تعليم بني سويف: انتظام الدراسة غدًا في 190 مدرسة بعد عطلة العيد

"الممشى السياحي" وجهة أهالي بني سويف للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات

انتشال جثتي شاب وطفل بعد 4 أيام من البحث في مياه النيل ببني سويف

انتشال جثمان أحد ضحايا حادث تصادم معدية ولنش بنهر النيل في بني سويف

شهامة شباب الزيتون تنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

عقب جولة تفقدية، وكيل صحة بني سويف تحيل المقصرين بمستشفى ببا للتحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس

انتظام الدراسة في 1342 مدرسة ببني سويف عقب إجازة عيد الفطر

إصابة 5 سيدات وطفلة رضيعة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تعليم بني سويف: انتظام الدراسة غدًا في 190 مدرسة بعد عطلة العيد

"الممشى السياحي" وجهة أهالي بني سويف للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات

انتشال جثتي شاب وطفل بعد 4 أيام من البحث في مياه النيل ببني سويف

انتشال جثمان أحد ضحايا حادث تصادم معدية ولنش بنهر النيل في بني سويف

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

الدولي للجمباز يطمئن على جاهزية مصر لاستضافة أحداث عالمية في الباركور

منوعات

المزيد

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

أسعار الأرز،طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

المزيد
الجريدة الرسمية