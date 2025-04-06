انتظام الدراسة في 1342 مدرسة ببني سويف عقب إجازة عيد الفطر

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، انتظام الدراسة في 1342 مدرسة بمراكز وقرى المحافظة، بعد استئنافها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، كما انتظمت الدراسة، أمس، في ما يزيد عن 190 مدرسة تعمل بنظام الفترتين.

انتظام الدراسة في 1342 مدرسة ببني سويف

وأكدت د. أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، على تكثيف كافة الجهود لضمان انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، مشيرة إلى أن الدراسة أنتظمت في أكثر من 1342 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية متابعة نسب حضور الطلاب والتزامهم بالواجبات المدرسية وكراسة الحصة، بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية وأعمال السنة، وضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بالكثافات الطلابية التي لا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد، فضلًا عن الالتزام بجداول الحصص وقوائم الفصول.

التعليم تكثف زيارات ميدانية للمدارس

كما أشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن الوزارة ستكثف زيارات ميدانية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان تنفيذ التعليمات الخاصة بالحضور والانضباط داخل الفصول، لافتة إلى أنه هناك متابعة مستمرة من قبل القيادات والموجهين للتأكد من سير العملية التعليمية بما يتماشى مع الخطط الموضوعة.

وفي سياق متصل، تفقد محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف، حيث اطمأن على سير العمل في المدرسة، حيث شملت الجولة تفقد قاعات رياض الأطفال، حجرات الدراسة، معمل الأوساط والمكتبة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجداول الحصص وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية، مع متابعة نسب الحضور والغياب للطلاب.

وكيل تعليم بني سويف تزور المصرية اليابانية

وزارت وكيل تعليم بني سويف، المدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتابعت انتظام الدراسة في جميع المراحل التعليمية، وأشارت إلى أهمية هذا النوع من المدارس التي تقدم نظامًا تعليميًا شاملًا يعزز من تطور الطلاب في جميع الجوانب العقلية والجسدية، ويخلق بيئة تعليمية إيجابية.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس لضمان الالتزام بكافة القرارات الوزارية، مع متابعة نسب الحضور والغياب بشكل يومي، بالإضافة إلى متابعة التزام المعلمين بخطط توزيع المناهج وتحضير الدروس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.