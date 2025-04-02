الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

انتشال جثمان أحد ضحايا حادث تصادم معدية ولنش بنهر النيل في بني سويف

أحمد عبدالباسط، فيتو
أحمد عبدالباسط، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري في محافظة بني سويف في انتشال جثمان أحد ضحايا حادث تصادم معدية ركاب مائية بلنش في مياه النيل بمركز الفشن، والذي وقع في ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وأسفر عن سقوط رجل وطفل في المياه نتيجة قوة التصادم.

 

انتشال جثمان أحد ضحايا حادث بني سويف

 

وتمكنت فرق الإنقاذ بـ بني سويف من استخراج جثمان أحمد عبدالباسط، 44 عامًا، الذي سقط في مياه النيل، حيث تم نقله إلى مستشفى الفشن المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أحمد عبدالباسط
أحمد عبدالباسط

 

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة للبحث عن الطفل محمد جمال، 6 سنوات، الذي لا يزال مفقودًا في مياه النهر، وسط حالة من الترقب والدعوات من الأهالي لسرعة العثور عليه.

 

تفاصيل تصادم معدية ولنش بنيل بني سويف

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف قد تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين معدية ركاب مائية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن، ما أسفر عن غرق شخصين، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

 

وتكثف الأجهزة المختصة ببني سويف جهودها لانتشال الجثمان الثاني واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

 

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