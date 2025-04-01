شهامة شباب الزيتون تنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

تمكن شباب قرية الزيتون بمركز ناصر ببني سويف، من إنقاذ أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص، انقلبت سيارتهم بترعة الإبراهيمية، وأسرع الشباب بالنزل للمياه وإنقاذ أفراد الأسرة من الموت المحقق.

شهامة شباب الزيتون تُنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

إنقاذ أسرة من الموت ببني سويف

ونجت أسرة مكونة من 4 أشخاص "زوجين وطفليهما" من الموت، اليوم، بعد انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة الإبراهيمية أمام قرية شريف باشا، التابعة لدائرة مركز بني سويف.

شهامة شباب الزيتون تُنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ أفراد الأسرة قبل غرقهم.

شهامة شباب الزيتون تُنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

نجاة 4 أشخاص من الغرق ببني سويف

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث ورفع آثار السيارة من المياه.

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