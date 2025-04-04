تعليم بني سويف: انتظام الدراسة غدًا في 190 مدرسة بعد عطلة العيد

شددت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، على أهمية انتظام الدراسة، غدًا السبت، بعد عطلة عيد الفطر، في أكثر من 190 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، حيث ستستأنف الدراسة في أكثر من 1342 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بكامل طاقتها بعد غد.

إنتظام الدراسة غدًا في 190 مدرسة ببني سويف

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الانضباط داخل المدارس مع بداية الدراسة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بالكثافة الطلابية التي يجب ألا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد، بالإضافة إلى الالتزام بجداول الحصص وقوائم الفصول.

كما شددت وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، على متابعة نسب الحضور والغياب، والتأكد من التزام الطلاب بالواجبات المدرسية وكراسة الحصة، بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية، والامتحانات الشهرية، وأعمال السنة.

الالتزام بخطة توزيع المناهج وتحضير الدروس

وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن المعلمين مطالبون بالالتزام بخطة توزيع المناهج وتحضير الدروس بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء زيارات ميدانية ومتابعات مستمرة من قبل القيادات والموجهين وفرق المتابعة، مع تكثيف الزيارات للمدارس لضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بانضباط الدراسة، مؤكدةً أنها لن تتسامح مع أي تقصير في أداء العمل لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

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