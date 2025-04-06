إصابة 5 سيدات وطفلة رضيعة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيبت 5 سيدات وطفلة رضيعة، بإصابات مختلفة، في حادث سير، وقع، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نقل صندوق بمدخل قرية السلطاني التابعة لمركز ببا بـ محافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل صندوق بالقرب من مدخل قرية السلطاني التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم شروق ربيع ذكي 20 عامًا، مصابة بخلع بالكتف الأيسر وآية سيد عبد الرازق 28 عامًا، مصابة بخدوش متفرقة بالجسم، وفاطمة الزهراء محمد أحمد 30 عامًا، مصابة بخلع بالكتف الأيسر، وآية صلاح سيد 26 عامًا، وليلى هشام مصطفى 4 أشهر، وعبير فتحي عبد الفتاح 20 عامًا مصابة بكسر بالكتف الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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