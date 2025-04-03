"الممشى السياحي" وجهة أهالي بني سويف للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

شهد "الممشى السياحي" بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين اختاروه كوجهة للاحتفال بهذا اليوم المميز، حيث امتلأت جوانب الممشى بالزوار من مختلف الأعمار، الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية والأنشطة المتنوعة التي أُقيمت به.

إقبال على الممشى السياحي ببني سويف

وشهد الممشى السياحي بـ محافظة بني سويف العديد من الفعاليات التي جذبت الزوار، مثل العروض الموسيقية الحية، وورش العمل للأطفال، فضلًا عن المعارض الفنية والمنتجات اليدوية التي عرضها الحرفيون المحليون، كما تم تنظيم مسابقات رياضية وفقرات ترفيهية أضفت مزيدًا من البهجة على الأجواء.

إقبال على الممشى السياحي ببني سويف

وحرص العديد من أهالي بني سويف على التقاط الصور التذكارية، ليخلدوا ذكرى هذا اليوم الخاص في مكان يعبق بالتاريخ والجمال، وامتلأت أرجاء الممشى بالزوار من مختلف الأعمار، حيث استمتع الجميع بالأجواء الاحتفالية التي أضافت سحرًا خاصًا على اليوم. المكان، الذي أصبح يعد واحدًا من أهم المعالم السياحية في المحافظة، تزين بالأضواء الملونة والزينة المبهجة التي أضفت عليه طابعًا فرحيًا يعكس روح العيد.

الممشى السياحي ببني سويف يجذب الزوار

ويقع الممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، ويعد الآن نقطة جذب سياحي بارزة، حيث يجذب الزوار من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة، وقد لفت الأنظار لتقديمه بيئة مناسبة للعائلات والشباب على حد سواء، بعيدًا عن ضوضاء المدينة وضغوط الحياة اليومية.

إقبال على الممشى السياحي ببني سويف

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هني غنيم، محافظ بني سويف: "نحن حريصون على توفير بيئة ترفيهية وثقافية تليق بأبناء المحافظة، والممشى السياحي أصبح نموذجًا يحتذى به في تطوير الأماكن العامة وجعلها وجهة مفضلة للسكان والزوار، مضيفًا "نهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي من خلال تنظيم فعاليات مستمرة، ونؤكد على التزامنا بتطوير المرافق السياحية في المحافظة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة".

سكرتير بني سويف يزور الحدائق والمتنزهات

وكان محافظ بني سويف، قد كلف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بمتابعة استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث قام السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية شملت عددًا من الحدائق والمرافق العامة، وذلك بحضور علي يوسف، رئيس المدينة، ومسؤولي الحدائق والإشغالات.

إقبال على الممشى السياحي ببني سويف

وخلال جولته، اطمأن السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، على جاهزية الحدائق والمرافق لاستقبال الزوار، حيث قام بالتأكد من توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وصيانة ألعاب وملاهي الأطفال، حفاظًا على سلامتهم أثناء قضاء وقتهم في تلك الأماكن، حيث شملت الجولة العديد من المواقع المهمة مثل منطقة الكورنيش، والممشى السياحي، وحدائق عابدين، وسعيد النجار، وحديقة النيل وغيرها.

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات محافظ بني سويف، لرؤساء المدن ومسؤولي مشروعات النظافة والحدائق بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر لمنع تراكمها، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، موجهًا بمتابعة المرافق بشكل ميداني للوقوف على احتياجات المواطنين، ومتابعة أي مخالفات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل معها.

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