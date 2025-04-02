الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

انتشال جثتي شاب وطفل بعد 4 أيام من البحث في مياه النيل ببني سويف

الشاب والطفل ببني
الشاب والطفل ببني سويف، فيتو

تمكنت فرق الإنقاذ النهري، اليوم، من العثور على جثتي شاب وطفل لقيا مصرعهما غرقًا في نهر النيل، عقب حادث تصادم بين "لانش" خاص ومعدية نيلية بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وذلك بعد 4 أيام من أعمال البحث المستمرة.

 

بلاغ غرق شاب وطفل ببني سويف 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغًا عن وقوع تصادم بين لانش خاص ومعدية نيلية قرب مركز الفشن، ما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص في مياه النيل، وقد تمكن بعضهم من النجاة، فيما اختفى شاب وطفل في المياه، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ النهري فورًا للبحث عنهما.

 

وباشرت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية عمليات البحث، مستخدمة المعدات اللازمة للتمشيط في نطاق واسع من النهر. واستغرقت عمليات البحث 4 أيام، واجهت خلالها الفرق صعوبات بسبب التيارات المائية القوية واتساع المنطقة المستهدفة.

 

انتشال جثتي شاب وطفل ببني سويف

 

في الساعات الأولى من صباح اليوم، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال جثة الشاب، ثم عُثر على جثة الطفل بعد ساعات، حيث جرفتهما التيارات المائية لمسافة بعيدة عن موقع الحادث.

 

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، واستدعت المسؤولين عن اللانش والمعدية لسماع أقوالهم.

 

أمرت النيابة العامة باستدعاء عدد من شهود العيان، إلى جانب فحص التراخيص الخاصة باللانش والمعدية، للتحقق من مدى التزامهما بإجراءات السلامة، وتحديد المسؤولية عن الحادث.

 

التصريح بدفن شاب وطفل ببني سويف

 

كما تقرر تسليم الجثتين لذويهما بعد استكمال الإجراءات القانونية، وسط مشاهد حزينة أمام المستشفى، حيث تجمع الأهالي في انتظار تسلم الجثامين لدفنهما في مقابر العائلة ببني سويف.

 

وأثارت الحادثة موجة من الحزن العميق في قرية الضحايا، حيث سادت أجواء من البكاء والنحيب فور الإعلان عن العثور على الجثتين.

 

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