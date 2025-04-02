الأربعاء 02 أبريل 2025
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وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات، فيتو

تفقد الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الاربعاء، سير العمل في مستشفيات الواسطى المركزي وناصر العام، وتابع تواجد أطقم النوباتجية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

 

وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات

 

جاء ذلك في إطار حرص الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، على متابعة تقديم الخدمات الصحية داخل المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

وخلال جولته التفقدية، هنأ وكيل مديرية الصحة ببني سويف، الأطقم الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر، كما زار عددا من الأقسام بالمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، مشددًا على ضرورة حل أي مشاكل قد تواجه المرضى بسرعة وكفاءة.

وكيل مديرية الصحة ببني سويف يزور مستشفيي الواسطى وناصر

كما استكمل وكيل مديرية الصحة ببني سويف، جولاته بزيارة الوحدات الصحية في قريتي عطف وأفوه بمركز الواسطى والرياض بمركز ناصر، للتأكد من تواجد الفرق الطبية وتقديم الخدمات الصحية بشكل متكامل للمواطنين. وأكد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وفي خطوة أخرى، قام وكيل مديرية الصحة ببني سويف، بزيارة محطة مياه بني عدي بمركز ناصر برفقة فريق من إدارة الطب الوقائي، حيث تم سحب عينات مياه لتحليلها في معامل المديرية لضمان جودتها وسلامتها.

وفي إطار مكافحة المخالفات الصحية، ترأس وكيل مديرية الصحة ببني سويف، حملة تفتيشية من إدارة مراقبة الأغذية على بعض المنشآت الغذائية والأسواق في مركزي ناصر والواسطى، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها على الفور مع تحرير محاضر صحية للمخالفين.

 

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