محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع درجة إستعدادات القطاعات والمرافق الخدمية في المحافظة للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشمل نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق من الجمهورية، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا النشاط إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

محافظ بني سويف يوجه بمواجهة تقلبات الطقس

وأوضح محافظ بني سويف، أن رؤساء الوحدات المحلية يجب أن يتواصلوا بشكل دائم مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة، للتعامل الفوري مع أي تداعيات ناجمة عن التقلبات الجوية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك شركات المرافق، لمواجهة أي تأثيرات محتملة على أعمدة الكهرباء، الطرق، ومحطات المياه.

المحافظ يوجه بمراجعة الأعمدة وتأكد من عزلها

كما أصدر محافظ بني سويف، تعليماته لمسؤولي الإعلانات ورؤساء المدن بالتنسيق مع شركات الدعاية والإعلانات لتأمين اللوحات في الشوارع والميادين، مع تكليف مسؤولي قطاع الكهرباء بمراجعة الأعمدة وتأكد من عزلها للحفاظ على سلامة المواطنين.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة ضمان استمرارية التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع الخدمة، خاصة في المنشآت الحيوية، كما دعا المواطنين إلى الحرص والابتعاد عن الأماكن التي قد تشكل خطورة، مثل أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية التي قد تتأثر بسبب الرياح.

نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة

وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم تكليف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المعدات والأدوات الخاصة بالإغاثة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي، كما وجه إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات محتملة، بالإضافة إلى مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع، سيارات الحماية المدنية، واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات حتى انتهاء موجة الطقس المتقلب.

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