الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فيتو

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع درجة إستعدادات القطاعات والمرافق الخدمية في المحافظة للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشمل نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق من الجمهورية، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا النشاط إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

محافظ بني سويف يوجه بمواجهة تقلبات الطقس

وأوضح محافظ بني سويف، أن رؤساء الوحدات المحلية يجب أن يتواصلوا بشكل دائم مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة، للتعامل الفوري مع أي تداعيات ناجمة عن التقلبات الجوية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك شركات المرافق، لمواجهة أي تأثيرات محتملة على أعمدة الكهرباء، الطرق، ومحطات المياه.

المحافظ يوجه بمراجعة الأعمدة وتأكد من عزلها

كما أصدر محافظ بني سويف، تعليماته لمسؤولي الإعلانات ورؤساء المدن بالتنسيق مع شركات الدعاية والإعلانات لتأمين اللوحات في الشوارع والميادين، مع تكليف مسؤولي قطاع الكهرباء بمراجعة الأعمدة وتأكد من عزلها للحفاظ على سلامة المواطنين. 

الابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات 

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة ضمان استمرارية التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع الخدمة، خاصة في المنشآت الحيوية، كما دعا المواطنين إلى الحرص والابتعاد عن الأماكن التي قد تشكل خطورة، مثل أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية التي قد تتأثر بسبب الرياح.

نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة 

وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم تكليف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المعدات والأدوات الخاصة بالإغاثة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي، كما وجه إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات محتملة، بالإضافة إلى مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع، سيارات الحماية المدنية، واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات حتى انتهاء موجة الطقس المتقلب.

انتظام الدراسة في 1342 مدرسة ببني سويف عقب إجازة عيد الفطر

إصابة 5 سيدات وطفلة رضيعة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تعليم بني سويف: انتظام الدراسة غدًا في 190 مدرسة بعد عطلة العيد

"الممشى السياحي" وجهة أهالي بني سويف للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات

انتشال جثتي شاب وطفل بعد 4 أيام من البحث في مياه النيل ببني سويف

انتشال جثمان أحد ضحايا حادث تصادم معدية ولنش بنهر النيل في بني سويف

شهامة شباب الزيتون تنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

عقب جولة تفقدية، وكيل صحة بني سويف تحيل المقصرين بمستشفى ببا للتحقيق

القبض على سائق ميكروباص دهس طفلة بشارع صلاح سالم ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

انتظام الدراسة في 1342 مدرسة ببني سويف عقب إجازة عيد الفطر

إصابة 5 سيدات وطفلة رضيعة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تعليم بني سويف: انتظام الدراسة غدًا في 190 مدرسة بعد عطلة العيد

"الممشى السياحي" وجهة أهالي بني سويف للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بالمستشفيات

انتشال جثتي شاب وطفل بعد 4 أيام من البحث في مياه النيل ببني سويف

انتشال جثمان أحد ضحايا حادث تصادم معدية ولنش بنهر النيل في بني سويف

شهامة شباب الزيتون تنقذ أسرة من الغرق بترعة الإبراهيمية ببني سويف

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

منوعات

المزيد

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

أسعار الأرز،طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

المزيد
الجريدة الرسمية