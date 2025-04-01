عقب جولة تفقدية، وكيل صحة بني سويف تحيل المقصرين بمستشفى ببا للتحقيق

أحالت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، المقصرين بمستشفى ببا للتحقيق، وذلك عقب الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور محمد قريبه، وكيل المديرية، على مستشفيات "الحميات، الصدر، ومستشفى ببا المركزي" لمتابعة سير العمل وتقديم التهنئة للأطقم الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة زيارة الاستقبال والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات ببني سويف، حيث تم التأكد من تواجد أطقم النوباتجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، كما تم متابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات، والاستماع لشكاوى المرضى.

وكانت وكيل صحة بني سويف، قد عقدت اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والصحية ومديري المستشفيات بغرفة الأزمات، لرفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، مؤكدة على ضرورة المرور المفاجئ على جميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى جاهزية الأقسام الداخلية.

كما تم مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة وتحديد مستشفيات الإحالة، مع تأكيد أهمية المرور الصباحي والمسائي على المنشآت الطبية خلال أيام عيد الفطر.

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