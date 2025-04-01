القبض على سائق ميكروباص دهس طفلة بشارع صلاح سالم ببني سويف

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، دهستها سيارة أجرة ميكروباص بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق أثناء محاولته الهروب، وتم التحفظ على السيارة واقتياده لقسم بندر بني سويف.

بلاغ وفاة طفلة ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، نتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتم إخطار إدارة المرور بسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفلة "لوجي ط.ع" 5 سنوات، مقيمة بشارع رجائي بمدينة بني سويف، أثناء قيامها بشراء وجبة "كريب" وأثناء عبورها الشارع دهستها السيارة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق أثناء محاولته الهروب، وتم التحفظ على السيارة واقتياده لقسم بندر بني سويف.

نقل جثة الطفلة إلى المستشفى

وتم نقل جثة الطفلة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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