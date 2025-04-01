الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

تعطل حركة المرور بشارع أحمد عرابي ببني سويف بسبب شجرة كبيرة

سكرتير بني سويف ينتقل
سكرتير بني سويف ينتقل لموقع الحادث، فيتو

شهدت مدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء، سقوط شجرة كبيرة بشارع أحمد عرابي أمام المدرسة الثانوية العسكرية، مما أدى إلى إغلاق الطريق.

سكرتير بني سويف ينتقل لموقع الحادث

وعلى إثر ذلك، تحرك اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، فور ورود البلاغ إلى غرفة السيطرة بالشبكة الموحدة بالمحافظة، حيث انتقل إلى موقع الحادث برفقة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

 

تم استدعاء فرق الحماية المدنية والمرور وشبكة الكهرباء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الشجرة وإعادة فتح الطريق، وبفضل التنسيق السريع بين كافة الجهات المعنية، تم استئناف حركة السير بشكل طبيعي دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

 

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل الفوري

وأكد السكرتير العام المساعد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

كما شدد السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، على استمرار المتابعة الميدانية خلال فترة العيد لضمان تيسير الحركة المرورية وضمان سلامة المرافق العامة.

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