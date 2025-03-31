الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

عقب أداء الصلاة، محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك

محافظ بني سويف يؤدي
محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد، فيتو

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، في أجواء سادتها الفرحة والبهجة.

جاء ذلك بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ، وعلي يوسف، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

 

 محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعيد

وعقب الصلاة، هنأ المحافظ مواطني وقيادات بني سويف بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446هـ/مارس 2025، متمنيًا لهم أيامًا سعيدة مليئة بالخير واليمن والبركات، داعيًا الله أن يكون هذا العيد انطلاقة جديدة نحو التنمية والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد شهدت ساحة الصلاة إجراءات تأمين مشددة من قبل قوات الشرطة والمرور، التي نظمت الحركة المرورية في محيط المسجد والشوارع المجاورة.

خطبة عيد الفطر المبارك ببني سويف 

وألقى خطبة العيد الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الذي أكد أن العيد هو يوم الفرحة الحقيقية التي لا تكتمل إلا بالطاعة والعبادة، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام كأحد أبرز مظاهر العيد، لما لها من أثر في تعزيز الترابط والتراحم بين الأهل والأقارب.

كما استعرض بعض السنن والآداب المستحبة في العيد، مثل تبادل التهاني، والتوسعة على الأهل دون إسراف، والحرص على إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.

يذكر أن مديرية الأوقاف ببني سويف قد أعدت 156 ساحة لأداء صلاة العيد بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بتخصيص أكثر من 300 إمام وخطيب بين أساسي واحتياطي، لضمان تيسير أداء الصلاة على المواطنين في المدن والقرى.
 

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