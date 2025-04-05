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رياضة

ميلان وفيورنتينا يتعادلان 2/2 في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

تعادل فريق ميلان مع نظيره فيورنتينا، بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق فيورنتينا كل من مالك ثياو لاعب ميلان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 7، ومويس كين في الدقيقة 10، بينما سجل ميلان هدفه الأول عن طريق تامي إبراهام في الدقيقة 23، ثم اضاف لوكا يوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64. 

تشكيل ميلان ضد فيورنتينا

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: والكر، توموري، ثياو، هيرنانديز

خط الوسط: موسى، فوفانا، رينديرز

خط الهجوم: بوليسيتش، لياو، أبراهام

ترتيب ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 52 نقطة.

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